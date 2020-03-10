Party Room推優惠反遇惡客　臨走掃光雪櫃飲品　搗亂房間變垃圾崗

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，市民都盡量減少聚會，令餐飲服務業生意難做，有商戶唯有推出優惠吸客。九龍灣一間Party Room近日在facebook專頁大爆不幸遇上「西客」的經歷，指抗疫期間推出免費任飲優惠，詎料客人臨走前將雪櫃飲品全部取走，留下一間被大肆搗亂過的房間，店主不禁鬧爆：「尊重自己，尊重他人。」

Party Room在專頁表示，有客人臨走前將雪櫃飲品全部取走，留下一間被大肆搗亂的房間。（影片截圖）

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位於九龍灣的一間Party Room前日（8日）在facebook專頁上載一段閉路電視片段，可見片中房間非常凌亂，垃圾和波波池的膠波滿布梳化及地上，麻將枱未收好，連廁所地下都有疑似啤牌等雜物，燈亦沒有關好，猶如垃圾崗一樣。影片亦顯示，數名男女離開房間時，特意在雪櫃取走多罐飲品，還要沒關上雪櫃門就離去。

帖文指，受肺炎疫情影響近日生意不佳，店方因而特別加推優惠，免費提供任飲，原意是希望客人玩樂時不會口渴，但「絕對唔係希望客人臨走嗰陣拎哂所有野飲走，連雪櫃門都唔閂，燈又唔閂，留低一間勁亂嘅房，就咁走咗去」。

店主稱明白客人都希望玩得開心，但「同時請喺離開時有手尾」，認為客人應「尊重自己，尊重他人」。《香港01》正向店方查詢。