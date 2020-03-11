【泉州欣佳酒店倒塌】踏尖鐵玻璃碎救人　搜救犬貝貝四肢割傷感染

福建泉州鯉城區被列作新型冠狀病毒肺炎醫學觀察點的欣佳酒店上周六（7日）突然倒塌，救援人員連日來出動9隻搜救犬尋找被困者，其中一隻搜救犬「貝貝」因長時間工作，周二（10日）被發現四肢受感染，消防員易文斌隨即替「拍檔」清理傷口及包紮好。

貝貝今年6歲半，從小由易文斌帶大，可謂一起成長。酒店倒塌當晚，貝貝即到現場進行搜救，曾在15分鐘內找出3名被困人士，截至周二（10日）更累計協助救出6人；易文斌發現貝貝四肢受傷後，仔細為牠擦拭傷口及消毒，期間忍不住落下男兒淚；他之後替貝貝套上了用口罩製作的臨時「鞋子」。

易文斌說，貝貝多次出入現場協助搜救，「因為現場環境特別惡劣，有很尖銳的鐵皮，碎玻璃渣、鋼筋，工作量大了就會被割到，隨便掰開一隻腳都有割到。」

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貝貝受傷網民亦感心痛，留言稱「請大家以後都善待毛孩子！牠們單純又善良​」、「真的很心痛工作犬們，牠們不會得到更多，卻很辛苦」、「應該穿上腳套的，狗狗也要愛護呀」，有市民甚至給貝貝送來2袋狗糧以及一些零食。

另外，救援人員周二在事故現場附近清理時，發現大筆現金等貴重物品，立即移交公安機關清點登記。當局表示，迄今共尋獲71被困人士，其中20人遇難，尚有9人待救，而救援行動仍在進行中。