【泉州欣佳酒店倒塌】年幼姊弟相擁遇難　消防員挖出遺體大聲痛哭

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）突然倒塌，官方指共有71人被困，其中已有20人遇難，另有42人獲救，仍有9人被困。該酒店事前是新型冠狀病毒肺炎的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 救援人員周二（10日）在一片瓦礫中救出一名2歲男孩和一名4歲女孩，遺憾的是二人已沒有生命體徵。據悉，遇難者是一對姊弟，被發現時緊緊抱在一起，在場的一名消防員見到這一幕後大聲痛哭，其他救援人員也相繼落淚。

廈門市消防救援支隊特勤一站副隊長周建仁在現場痛哭。（ 影片截圖）

據福建省消防救援總隊消息，周二上午8時左右，救援人員先後從泉州欣佳酒店坍塌現場救出一名男孩和一名女孩。現場影片顯示，一名消防人員蹲在地上哭泣。

廈門消防支隊特勤大隊指戰員胡軍受訪時表示，救援探測時，他們發現了第一個孩子，當時不知道一共有兩人。隨後，救援人員立刻清除雜物，對水泥板進行破拆。他表示，「拆完之後我們再次確認的時候發現是姊弟兩個，男孩子在外面，手搭在姊姊的腰間，我們判斷是弟弟抱著姐姐的腰。」

胡軍介紹，姊姊的腳位於弟弟身體下方，拆除水泥板後，消防員發現二人被一根主樑壓住，手和腳都被壓在一起，壓得非常實。由於主樑不能破壞，會對架構有影響，消防員只能往下挖，把他們身上的水泥板一層層剝離，然後把人抬出來。

男孩在外側，很快被救了出來；而女孩正好被壓在主樑正下方，救援過程相對較慢，前後歷時2至3小時左右。但可惜的是，姊弟二人救出來時都已無生命體徵。

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胡軍說，當時弟弟的手一直抱著姐姐的腰，大家看到這一幕，心裏都很沉痛。「我們副隊長在現場都控制不住（痛哭），我們都是有小孩的人，而且他的孩子和這兩個小孩子年齡差不多大，作為父母看到這些，真的很難受。非常可惜，就想著盡快把他們救出來，不要在裡面再受磨難。」

（新京報）