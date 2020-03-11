港爸搭屯門巴士遺黑色背囊　失兒子出世紙及葬紙　網上急尋失物

急！屯門區居民請留意！一名港爸昨日（10日）在網上討論區發帖，指自己乘搭往屯門區的巴士時，遺失了一個黑色背囊，內藏兒子的出世紙及葬紙（批准屍體埋葬/火葬證明書），希望有好心人拾回給他。網民紛紛幫推，甚至將詳情轉發至facebook群組，但至今開了兩個帖子仍未有拾獲消息。

一名港爸乘搭往屯門區的巴士時，遺失了一個黑色背囊，內藏兒子的出世紙及葬紙，希望有好心人拾回給他。（資料圖片/示意圖，非涉事九巴）

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連登討論區網民「膝頭哥唔食辣椒醬」昨晚約8時，以「急！有冇人係（喺）61x執到黑色背囊，入面有我個仔出世紙同葬紙」為題發帖，指希望大家能幫忙尋失物，「剩係想要返啲文件」。他指自己昨日乘坐九巴61X號線，到屯門轉車站下車時，發現自己遺留了一個黑色adidas背包在車上。他其後已向九巴公司報失，並到總站屯門市中心查詢，及上該部巴士搜尋，但已不見蹤影，相信是被人取走，「希望大家可以多留意附近垃圾桶」。

對於有網民問「咩事成個背囊咁大件都可以漏低」，樓主亦沒有直接回答，只是不斷說對不起，又指「只係想拎返啲文件」，稱如有拾獲可以Telegram社交程式聯繫或交回屯門總站。網民都紛紛幫推，並留言安慰他，又好心建議更多尋失物方法，並幫忙轉發至facebook其他地區群組，希望增加機會，惟直至截稿前，仍未有尋獲消息。