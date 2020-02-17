武漢肺炎│昔助被炒印尼外傭返鄉　好心區議員今獲對方助撲口罩

眾志成城撲口罩，當中包含很多好人好事令人感動。俗語說種善因得善果，元朗區議員康展華分享昔日曾助被解僱印尼外傭，沒料近月口罩荒下對方竟反過來找他，主動幫忙為他以及在港姊妹撲口罩。這個感人故事令網民大讚「人間有情」，又指他「好人有好報」。

元朗悦恩區區議員康展華在facebook發文，指相識的一名印尼籍外傭姐姐去年被中止合約回鄉後，近日積極協助他和在港工作的印傭買口罩。（康展華fb）

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元朗悦恩區區議員康展華昨在facebook發文，稱他去年曾在所住屋苑撞見一名提着行李、坐在長櫈哭泣的外傭姐姐，得悉她過去照顧的婆婆離世，僱主隨即中止合約，並只為她購買需轉機數次的平價機票，凌晨5時許的航班，但早在下午便要她離開。

康展華友人後來帶該外傭姐姐回家稍作休息，直至凌晨再開車送對方到機場。康展華指姐姐目前已於印尼結婚並懷孕，打理印尼頭巾生意，成為一間小型家庭式工廠的老闆。自從新冠肺炎疫情爆發，這名姐姐10多日前主動聯絡康展華，問他是否急需口罩，最後僅以成本價向他出售2000個口罩，以報答他與友人在其回鄉當日的協助。

帖文稱，外傭姐姐至今同時幫助許多在港工作的姊妹和僱主購買口罩運港，當中利潤已較她過去幾年的工資多。康展華最後批評政府無力應付口罩不足問題，市民被迫要自己「攜手抗疫」，直斥：「印尼姐姐都叻過你（政府）。」

（facebook）

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