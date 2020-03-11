台女星劉真病危　愛妻號辛龍奔波心碎　4歲女深夜一句窩心話安慰

44歲台灣女星、有「國標舞女王」之稱的劉真，上月突傳病危，需要緊急換心，目前暫時先以人工心肺、心室輔助器等維持生命，更一度驚傳病逝消息。一向愛妻的辛龍連日來醫院家中兩邊奔波，緊守病榻伴愛妻打仗之餘又要照顧女兒，令人憂心。不過他近日在facebook發文交代近況，更分享了4歲女兒一句窩心說話令他大感安慰，「我心碎了，寶貝女兒太想媽媽」。

一向愛妻的辛龍連日來醫院、家中兩邊奔波，緊守病榻伴愛妻打仗之餘又要照顧女兒，令人憂心。（辛龍微博圖片）

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外界爆出劉真病情後，辛龍一直低調回應，直至上月底才首次在FB發文，「此時的我脆弱迷惘，但是告訴自己不能崩潰，祈求朋友們能繼續為劉真禱告，給劉真加持！」，字句讓人心痛，他甚至願意以生命來換愛妻的健康，「我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽。」

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事隔兩周，辛龍再度發文，指這段時間反而是女兒安慰他，深夜時分聽到她這句童言童語讓他非常感動，「我心碎！才4歲！寶貝女兒太想媽媽了」。他又指對於外界的一切，沒有很多話要說，但看到孩子時，只能「祈禱再祈禱」，「懇請給我們一點空間，請大家為劉真集氣！」。