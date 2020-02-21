台星病危│辛龍守劉真病榻令人鼻酸　瘋狂寵妻女生感動：這是真愛

44歲台灣女星、有「國標舞女王」之稱的劉真，近日突傳病危，其後確認她因動心臟手術導致心跳驟停，醫生需緊急裝上人工心肺搶救，幸最新指正慢慢好轉。一向愛妻的辛龍連日緊守病榻伴愛妻打仗，網民紛紛祝願劉真大步檻過，亦叫辛龍別太擔心要多保重。辛龍和劉真的結合最初慘被網民嘲笑為「美女野獸戀」，惟後來男方種種寵妻事成功令外界改觀，女生們直指這才是真愛，認為找老公就該找辛龍這一種。

辛龍和劉真這對明星夫婦的結合，曾令不少網民詫異，後來被男方寵妻的事感動，大家都送上祝福。（辛龍微博）

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這一對明星夫婦走在一起，最初令人費解，人人以為外表、身材及氣質俱佳的劉真最終必嫁入豪門，惟她卻選了其貌不揚的諧星辛龍，兩人公布婚訊時被笑是「美女野獸的組合」，然而兩人受訪時常提及相處點滴，辛龍的眾多瘋狂寵妻事，成功令網民扭轉看法，女兒出生辛龍更把妻女捧成皇后與公主，女生們更大讚這才是真愛，正如劉真所說：「他沒有幾個億，不是多富有，但他把所有都給了我，他對我非常好。」

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辛龍曾說：「看著她（劉真）的眼神流露出開心，我很幸福，她快樂了，我也才會獲得真正的快樂！」而劉真亦反駁美女野獸配說法：「不要叫我老公是野獸，我覺得他長得很好看呀！」只望劉真快快康復，延續這個甜爆的故事。

人人都以為她會嫁入豪門，但她卻嫁給了愛情，甜蜜婚姻令女生們稱羨。

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