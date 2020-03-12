【細思極恐】台男酒店發現「骨灰龕」　網民：老闆可能有副業…

酒店或旅館通常都會在房間裡提供熱水壺等茶具供入住的房客使用，有些業者還會有冰塊桶，讓房客冰飲料，但有網友入住一間台灣酒店卻發現房間裡的冰塊桶造型讓他看了很不舒服，彷彿是個骨灰龕，他把照片PO到社交平台讓網友看了全都笑翻。

一般的冰塊桶通常都是金屬或玻璃製成，但從原PO在「爆笑公社」貼出的照片看到他手上的冰塊桶很不一樣。只見他單手拿著桶子在電梯裡自拍，而手上的冰塊桶的造型沒有提把又是純白色的，光看外觀不說還以為是骨灰龕。

有網友入住一間酒店卻發現房間裡的冰塊桶造型讓他看了很不舒服，彷彿是個骨灰龕。（FB@爆笑公社）

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原PO拿著冰塊桶要到大廳去裝冰塊，但沒有提把只能用手捧著，怎麼看怎麼怪，這也讓他頗有微詞的說「酒店房間裡面好好的冰塊桶，為什麼不做提把？為什麼是白色？為什麼還得捧著去大廳裝？」照片一貼出也吸引上萬名網友按讚。

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