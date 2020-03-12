北角AEON 12蚊店有口罩賣　網民爆大人細路款都有　12蚊買到20個

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，市民仍繼續四出撲口罩，雖然市面貨量漸多，但售價高企。有網民近日在facebook群組大方分享，大爆在北角一間AEON Living Plaza分店，竟發現有12元一包日本口罩，非常驚喜。

網民到北角一間AEON Living Plaza分店，發現有12元一包日本口罩售賣。（AEON fb圖片）

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有網民在facebook群組「口罩應急！香港人加油！」前晚（10日）發文，指看到FB有帖文提醒，北角近B出口的新都城地庫AEON Living Plaza分店（俗稱12蚊店）有口罩賣，半小時後來到排隊，結果成功掃貨，在每人限買3包下，店員約一小時後截龍。她指自己第一次在AEON買到口罩，而且性價比高，同樣以12 元一包出售。樓主表示在北角分店掃貨後，再去銅鑼灣店仍找到4包。

網民在北角一間AEON Living Plaza分店，發現12元一包口罩翻貨。（fb「口罩應急！香港人加油！」群組）

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據知，AEON不定時都會有口罩快閃發售，分別有一包6個、一包10個、一包 12個及一包20個，有兒童、中童及成人款式選擇，同樣售 12 元一包。帖文引起熱議，有人同樣成功趕到AEON分店買到口罩。

另有網民分享自己的佛系撲罩策略，每逢經過AEON、百貨或萬寧等連鎖店，都會入內查問有否來貨，碰碰運氣，緣份到了就買到，大家不妨學一學。