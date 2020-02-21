武漢肺炎│港人開發搵口罩App「2 Thx」　整合最新消息邊度有貨賣

新型冠狀病毒肺炎令香港人人自危，一幕幕市民買不到口罩的畫面時常出現。為了撲罩，人人長時間關注facebook資訊，日前有港人開發出專門用來搵口罩的應用程式App「2 Thx」，收集整合口罩資訊，發掘更多有貨源的小店，增加撲罩成功率，網民撲前可望望作參考。創辦人李敬峰笑言，自己無法買到口罩，但太太卻買到，發現部分人非常擅於網購，故想將這些資訊流通。

武漢肺炎疫情嚴重，有港人開發App整合口罩等抗疫物資資訊，助市民掌握購買消息。（「2 Thx」程式截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

為對抗疫情，市民頻頻撲罩，在大小fb專頁留下「兩盒Thx！」搏一搏，主要資訊來源都是在fb碌來碌去。日前，有港人開發出新App「2 Thx」，介紹稱是「搵口罩的Trivago」，上面收納了口罩、搓手液及洗手液的資訊，例如產品種類、購買方法等，及附上facebook專頁連結，幫市民作整合，還提供了許多抗疫資訊。

「2 Thx」創辦人之一李敬峰（Keith）接受《香港01》訪問表示，App最先由網民報料等途經得到消息，用40家店做種子，經程式「Machine Learning」將相關fb資訊分類篩選，進至發掘更多店舖，從大商戶開始找出更多小店。Keith稱希望透過程式找更多用良心價賣口罩的小店，目前香港市面仍有口罩流動，部分原因是小店透過自己門路找到貨源，希望幫到他們宣傳及銷售。

+ 2

對於大商戶來說，一套網上銷售系統不屬難事，但對小店卻非如此，故「2 Thx」希望向中小型店舖提供更多協助，例如可以在App上留貨，然後網民自行去取貨等。

市民撲到罩是開心事，但最近網上不時傳出「罩不對辦」的爭議。Keith認同很難確保資訊完全無誤，除靠團隊及網民判斷，惟有在發現問題店後從APP刪走資訊。App目前提供的三大抗疫物品資訊，包括口罩、酒精搓手液、洗手液等，都是可調整項目，看網民需要而定，例如最近則考慮加入消毒酒精。

市民撲罩艱難，排隊買罩畫面不時出現。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

市面上流轉口罩資訊的App不多，Keith本身經營一間專門寫App的公司，疫情開始時「我自己買唔到口罩，但太太買到，有啲人好叻網購」，起了整合口罩資訊念頭。同時，疫情對生意影響頗大，與其要求員工放無薪假，不如讓員工home office 開發搵罩程式，便和拍檔鄒志良創辦「2 Thx」，6人團隊用了5天趕工完成。除物資消息，程式還整合了抗疫資訊，Keith坦言沒商業目的，只是想和市民一同抗疫。

「2 Thx」下載： http://shop.mobile.cards/2thx?appstore