夫婦與外傭住332呎單位　閣樓睡房全透明奇裝引熱議：完全冇私隱

本港土地問題嚴峻，不少人都選用開放式裝修以增加單位空間感。香港開電視節目《夠細奇則》近日就介紹港島區一間332呎單位的奇特裝修，單位完全沒有牆壁間隔，閣樓主人房以透明玻璃設計，而睡在客廳地台的外傭則對正主人床，連主持都形容樓上樓下有睡在一起的感覺，毫無私隱可言。奇裝引起網民熱議，直言開放得難以接受，又不明為何兩公婆沒小朋友還要請家傭，「得300呎有需要請工人咩？」

開電視節目《夠細奇則》近日就介紹港島區一間332呎單位的奇特裝修，單位完全沒有牆壁間隔，閣樓主人房以透明玻璃設計。（《夠細奇則》截圖）

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《夠細奇則》近日介紹一個位於港島東的332呎單位，有兩夫婦和外傭同住，小小單位但屋主希望五臟俱全，設計師因而將客廳和閣樓按要求大幅改動，分上下層空間，並安裝多個牆身櫃及地台放置物件。而客廳地台設有可抽起的茶几，讓屋主隨時嘆茶，但該地台同時是外傭的睡床，旁邊則是洗手間。由於地台偏高，出入露台時就要抽起半級樓梯，相當不便。

但最令人難以接受是，閣樓主人房竟以玻璃圍欄設計，樓底不高要稍微彎腰才可以上床睡，而且上下層完全無私人空間，連嘉賓主持蓋世寶都表示樓上樓下「好似一齊瞓咁」，不過她亦指「有個照應，上面唔舒服，（叫下面的外傭）幫我攞啲嘢，都OK嘅」。而全屋裝修費約30萬元。

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嘉賓主持蓋世寶笑指，睡在上層可直接呼叫樓下的人。（《夠細奇則》截圖）

片段引起網上熱議，有網民批評設計完全無私隱可言，「屋主睇電視，工人冇得瞓！工人傾電話，屋主要聽埋，除非趕佢出走廊」，又指外傭無論睡覺還是煮食都被長期監視，「喺我會買個帳幕自己入去瞓」，而兩公婆的一舉一動，家傭亦會看在眼內，令人感不舒服。

另外，網民亦批評地台設計非常不便，「去個廁所要上一級落三級」、「每次行出咁細個露台都抽起個梯級放出去，諗下佢每次點放出去都覺得腰痛」。不過最令網民不理解是，「細到咁都要請工人，總要有地方俾佢飲茶，你估你自己住豪宅嗎？」又指如果是懶惰不想做家務，請鐘點也可，無需3個人迫在家裏。