新冠肺炎｜想約人又唔想出街？　日女伙8個網友開住Zoom飲酒傾計

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本國內多個觀光地方及街頭亦變得一片冷清，不少人亦選擇留在家中避疫。一名日本女網民最近為了與朋友見面，但又不想出街，遂決定利用科技帶來的方便，相約網友齊齊在各自家中開着Zoom見面，更一起喝着啤酒聊天，非常寫意。

一女網民最近為了與見面，但又不想出街，遂決定利用科技帶來的方便，相約網友齊齊在各自家中開着Zoom見面，更一起喝着啤酒聊天，非常寫意。（Twitter圖片）

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住在神奈川縣的野中小姐本來是個親子網站管理人，因為近日疫情蔓延，不少人亦只能留在家中，難以相約朋友外出。不過，她突然想到可以利用互聯網及線上通話的功能，於是在上星期舉辦了一個小型網上啤酒派對，更約了8位年紀相近又住在附近的女性網友，在家中用電腦開着Zoom見面。

野中小姐指，早前得悉Corona啤酒的名字與新冠肺炎英文名一樣，特意叫大家買此款啤酒，以作一個特別紀念。在過程中，她們討論了不少話題，例如買不到廁紙的不安、對疫情的擔憂，甚至有網友指，因為在家中工作已有3星期沒出門，更胖了不少。

在過程中，她們討論了不少話題，例如買不到廁紙的不安、對疫情的擔憂，甚至有網友指，因為在家中工作已有3星期沒出門，更胖了不少。（Twitter圖片）

野中小姐稱，因為Zoom的出現，即使足不出戶亦可與朋友或同事作交流及聊天，有媽媽本來不懂用Zoom，但今次這個派對後，她亦選擇以此方式與朋友見面，算是學懂新知識。

此做法引來不少網民討論，紛紛大讚方便又安全，不怕因為與人見面而遭受感染，又指在家中又夠舒適及私隱，不怕陌生人聽到對話。但亦有網民指，太依賴科技絕非好事，始終面對面交流才能維持與別人的關係，惟在疫情未消失前，只可用這折衷的方法維持社交。

住在神奈川縣的野中小姐突然想到利用互聯網及線上通話的功能，遂在上星期舉辦了一個小型網上派對。（Twitter圖片）

Zoom是線上多人視訊會議平台，無論電話、電腦亦可使用。隨着疫情影響，早前香港亦有不少公司、大學及中小學等利用此應用程式，讓員工及學生可安在家中開會工作及上課等，避免外出而增加感染機會。

（朝日新聞、Twitter）

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