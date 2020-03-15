【好人好事】伯伯無家可歸坐樓梯瞓覺　善心網民即買麥當勞包解餓

「施比受更有福」，能夠幫助有需要人士亦令自己更滿足。有網民近日於facebook分享好人好事，表示最近有晚走到麥當勞餐廳買宵夜，期間發現有位衣衫襤褸的伯伯，獨坐在樓梯中倚着欄杆睡覺，樓主不以為然繼續上樓排隊買餐，但買完後仍見伯伯半睡半醒，於是上前問是否需要食物。對方本來一度拒絕，惟樓主堅持買包送贈伯伯，在離去當刻更聽到對方答謝，令樓主非常動容。

網民表示入去後上樓梯時見到一伯伯衣衫襤褸，雙腳更有腫脹破損，但他獨坐在樓梯倚着欄杆睡覺，完全無人理會。（fb專頁「食在元朗」圖片）

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該男網民於fb專頁「食在元朗」分享親身經歷，表示昨晚（15日）突然感肚餓，又想起麥當勞復售期間限定的「將軍漢堡」系列，遂走到元朗大馬路一麥當勞分店買宵夜。

他表示入去後上樓梯時見到一伯伯衣衫襤褸，雙腳更有腫脹破損，但則獨坐在樓梯倚着欄杆睡覺，完全無人理會。樓主本來亦無理會走到2樓的收銀處買餐，後來吃畢後正準備落樓梯離開，但樓主仍見到伯伯亦在同一位置坐着，背影看得令人心酸。

網民表示昨晚（15日）突然感肚餓，又想起麥當勞復售期間限定的「將軍漢堡」系列，遂走到元朗大馬路一麥當勞分店買宵夜。（fb專頁「食在元朗」圖片）

樓主決定發揮助人精神，上前詢問伯伯：「你肚唔肚餓呀？」惟對方表示「唔使啦，多謝」。不過樓主仍無放棄，即使再問仍被對方拒絕，他堅持走上樓買包送贈伯伯，之後頭也不回地離去，在門關上一刻更聽到伯伯說了一聲「多謝」。

樓主坦言如果每個人花多點時間去留意身邊人與事，或許一聲慰問，關心，甚至一個包亦可能令社會變得不再冷漠，「早十年我一定唔會咁做，人大了希望多關心社會，關心社會上被忽略的一群」，他最後更笑稱「將軍漢堡好好味」。

有網民指認得伯伯是元朗的露宿者之一，又稱見過他即使天冷時，亦只能在公廁內坐着「冷板櫈」入睡，情況令人擔憂。而不少網民亦大讚樓主熱心，又感謝他願意主動伸出援手，「好心有好報」、「好人一生平安」、「每人做多少少都可以改變社會」、「幫到人係你福氣」。

（fb專頁「食在元朗」）

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