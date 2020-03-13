連鎖麵包店運輸工徒手攞方包　污糟手套嚇死網民：畀你食啦！

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）肆虐，大家對衛生愈趨重視，惟有網民揭發竟有連鎖麵包店運輸工，無戴口罩還以灰灰黑黑的手套直接拿起沒有包裝的未切片方包，十分嚇人，鬧爆沒疫情也接受不了，更別說現在非常時期，「咁污糟畀你食啦！」。

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有網民在FB群組「PlayHard 玩硬」發帖，指控一間位處港島南區的連鎖麵包店，以極不衛生的方式把麵包送到分店。

據其分享照片可見，男運輸工在停泊的貨車落貨，沒有戴口罩的他整理一盤盤麵包，兩手戴上勞工手套，惟手套明顯已變黑，最恐怖是他其後直接拿起沒遮沒掩的未切片方包，眼看灰手套摸上麵包，令人難以接受。

樓主狂轟太污糟，「搞錯呀, ，依家咩時勢，又冇戴口罩仲用隻咁污糟嘅手套直接攞啲麵包！」直接看了這種開放式包裝，以後也不敢再幫襯。

網民同樣被嚇到，反問是否可向食環署投訴，又質疑從其熟練程度推斷，平日都是這樣落貨，消費者不知吃了多少落肚，認為麵包店需正視問題。

《香港01》曾向被指涉事的分店查詢，店員不清楚有關運送情況，但指麵包送到分店時一般有東西遮掩，店內員工亦會戴上手套再觸摸麵包以保持衛生，至於涉事連鎖麵包店，則暫時未有回應。