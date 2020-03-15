【新冠肺炎】叫學童勤洗手難過登天？　美國老師超簡單一招解決

自新冠肺炎在美國爆發後，密蘇里州一名老師想出讓學童自願洗手的方法。她在學生手背蓋印，只要蓋印在下課前已洗至褪色，學生便能獲得小禮物。（fb「Mrs. Woods 3rd Grade」）

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密蘇里州霍爾斯維爾學校（Hallsville Schools）的29歲老師活士（Shauna Woods）在facebook分享，表示她過去一直帶着刻有「Mrs. Woods」字眼的印章，以在學生的習作上蓋印。直至新冠病毒疫情在美國爆發，她突然想到一個方法，就是每天早上都在學童的手背上蓋印，假如該蓋印在下課前已被洗至褪色，學生便能獲得小禮物。

在「試行日」當天，班上學生為了能得到獎品，一整天都非常踴躍洗手，也逐漸培養他們多洗手的習慣。帖文一出，大批網民包括家長都留言讚好，紛紛表示在家中亦可「試行」這個方法，「屋企的百厭星不愛洗手，看來這會很有用」、「小孩就是愛周圍亂碰，這是鼓勵他們洗手的好方法」，而帖文至今已有近9萬次轉發。

不過，有網民質疑方法的安全性，認為在每個孩童的手上蓋印會否倒過來加劇病毒傳播；對此活士回應稱，她都要求學生必須先徹底清潔雙手後，才能在手背蓋印，以確保印章不會沾染病毒或細菌。

（綜合）

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