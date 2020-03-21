【新冠肺炎】日本藥妝店口罩告示惹熱議　揭顧客為買口罩勁出蠱惑

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本當地口罩供應至今仍緊絀，有網民近日發現一藥妝店貼出告示，但當中的內容令人哭笑不得。原來最近有客人為了買得更多口罩，居然出蠱惑，例如喬裝成另一人重複排隊等，店鋪職員忍無可忍下，唯有貼告示提醒客人守規矩，「每戶每日限買口罩一個」。事件引來網民熱烈討論，笑稱大家為了口罩無所不用其極。

該日本網民近日於Twitter上載相片，表示到藥妝店買廁紙，發現藥妝店在口罩貨架前貼出告示，告誡顧客買口罩別出蠱惑。（Twitter圖片）

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該日本網民近日於Twitter上載相片，表示到藥妝店買廁紙，詎料走到口罩貨架前竟然目到店方貼出的告示，內容大致如下：

各位客人， 口罩購買僅限每戶每日一個。 請大家別心急裝扮成另一人， 例如戴眼鏡、帽子，甚至脫下外套等， 亦請不要重複到收銀處排隊。 如果不遵守規矩， 店方將中止售出貨品予客人。 即使當場做出引起其他客人恐慌的行為， 店方仍會拒絕售出貨品。 請各位保持冷靜。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本當地口罩供應至今仍緊絀。（資料圖片）

結果引起大批網民討論，他們均表示驚訝，沒想過有人為了買口罩而如此瘋狂，有網民更笑言女士可每次換男伴扮成不同人的老婆，「完全超出想像」、「在收銀前突然說離婚，再說是不同家庭」、「變裝是甚麼概念」。

不過亦有網民批評這些不守規的人非常可恥，為店鋪職員帶來麻煩，「很恐怖」、「變裝的錢可能貴過口罩」、「這些人到底在想甚麼」。

（Twitter）

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