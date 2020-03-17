台灣藥劑師公告超有性格惹笑爆　串嘴、抽水樣樣有仲出埋德文！

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響下多地口罩供應緊張，台灣是少數民眾比較容易買到的地方，但由於需求太多仍然是苦了一眾藥房的藥劑師們。有網民就分享自己住所附近一位超有性格的藥劑師，他指每一次看到藥房門口的公告都會笑翻，內容「超有梗」，所以與大家分享一下。

台灣實施口罩限購及實名制之後，大部分人都成功買到口罩。（中央社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主首先分享她第一次看到的通告，當時她與弟弟在路邊看到的時候「快笑死」，結果當晚就看到通告在網上流傳，通告內容如下：

+ 2

樓主過大約一個星期之後，看到藥師換到一個公告，一樣表現出獨特性格：

+ 3 + 2

直到最近台灣實施口罩實名制之後，又有了另一個公告：

樓主笑指可能是自己笑點太低，每次看到新的公告都覺得超有梗，希望大家在這段緊張的非常時間，也可以笑一笑放鬆一下。

↓↓↓ 台灣實施口罩限購，但有不少人買到款式令人尷尬的口罩 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ 台灣網紅口罩當Bra戴超哄動 ↓↓↓

+ 15 + 14 + 13