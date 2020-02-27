【武漢肺炎】台男上網查口罩數量　搜尋結果嚇呆他：剩一堆怎辦？

新型冠狀病毒肺炎肆虐多地，台灣為保障口罩供應，聯合企業擴充產線，將產量推到盡，亦實施口罩實名制，成人每7天只能買兩個。不過，有台灣網民在「口罩供需即時資訊查詢」查看，發現很多藥房的存貨都不少，甚至超出每日配給數量，「這樣剩一堆的口罩怎辦？」。帖文引起熱議，許多人同意現時買口罩連隊都不用排，但不少人認為這和政府的「7天2片」政策有關，市民其實不夠用，然而也有網民提到如果台灣產量充足，可以將部分外銷，「現在外銷真的賺翻」。

有網民在口罩供需即時資訊查詢中查看各區的口罩供應情況。（口罩供需即時資訊查詢截圖）

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全球口罩短缺下，台灣方面限制了出口，再開盡所有生產線務求增加產量。早前已有台灣網民發現，自產量推高後，到藥房買口罩都不用排隊。而自2月20日起，台灣多個口罩售賣點增加了每日配給量，成人及兒童口罩分別加到400及200個，兒童更可7天領4個。

有「PTT」網民發現，在一人兩罩的實名制下，他翻查口罩供需系統，發現雖然有些藥房賣完，但很多都還有大量存貨，甚至高於口罩的每日配給量。台灣人現時買口罩，可以先到網上「口罩供需即時資訊查詢」，找所屬的縣市及區域，就能找到各間藥房的口罩存量，例如台中市的中區，間間藥房都有貨，部分存貨高出每日配給量逾倍，超過1000個，而較旺的台北市，部分區域就有藥房賣光所有貨，但整體還是有不少存貨。

樓主指，相信不少藥房是前幾天沒賣完，慢慢積了起來，變成「政府又每天宅配新的口罩要我來賣，民眾又不能把賣不完的買走」，變相剩下一大堆口罩不知如何是好。

台灣實施口罩實名制前一度有藥房被掃光口罩。（資料圖片）

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網民看完帖文深有同感，說現在下班才去買口罩都輕鬆買到，不必天天排隊，人潮減少更無法聚群。然而，有不少人點出這和政府堅持一星期配給兩口罩有關，因為市民在下一周前不能買口罩，質疑為何不放寬購買量，例如改成一周4個、7個，反正目前是不夠用的。

較早前有台灣女工因連夜趕製口罩，被夾斷手指。

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有留言提出，市中心的售賣速度遠比鄉郊地方快，應調節各區的供貨量，如果存貨比每日配給量400個還多，當天就不需配給，可以更合理分配資源。其實自台灣將口罩產能推高後，台灣人不需去撲罩，許多人表示在自給自足下，可以將多出的外銷，「國外缺的要死」、「想要的國家一堆」。

（PTT）