【搵返啦】港爸搭巴士遺黑背囊失亡兒葬紙　網民齊出手終傳好消息

早前有港爸在網上討論區發帖，指乘搭往屯門區巴士時遺失一個黑色背囊，內藏兒子的出世紙及葬紙（批准屍體埋葬/火葬證明書），希望有好心人拾回給他。消息一出引來網民關注，不少人好心幫忙，惟一直未有消息，事隔5天終傳好消息，港爸Telegram報喜，指原來是他記錯了，背囊其實留在餐廳，輾轉下終於找到了。

一名港爸乘搭往屯門區的巴士時，遺失了一個黑色背囊，內藏兒子的出世紙及葬紙，希望有好心人拾回給他。（資料圖片/示意圖，非涉事九巴）

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這個寄託港爸對亡兒滿滿思念的黑色背囊，牽動萬千網民的情緒，不少人同情港爸的情況，紛紛轉發希望盡快尋回，就連九巴也幫忙出帖，卻一直未有消息。

今午（16日）終於有消息，據報道這名港爸在Telegram報喜，透露已找回該個黑色背囊，原來他記錯了，黑色背囊不是留在巴士而是遺留了在餐廳，最終在好心人幫忙下，終有人通知他領回，他又感謝大家的關注和幫忙，大讚香港人好有愛。

消息一出不少網民都稱放下心頭大石，也祝願這名港爸早日放下喪子悲痛，好好生活。