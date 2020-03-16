【新冠肺炎】意大利增至1809死　翻報紙訃聞篇幅竟多達10頁

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，意大利周日（15日）新增3590宗確診病例，累計24747宗確診，死亡個案增加368宗，總數達1809人；當地一名男子洛卡特利（Giovanni Locatelli）近日翻開《貝加莫報》（L'Eco di Bergamo）的訃聞版面，發現篇幅竟多達10頁，令不少人非常吃驚。

洛卡特利來自貝加莫省切雷泰（Cerete），距離重災區米蘭約48公里。網上片段中，他先翻開2月9日的報紙，當時意大利只有3宗確診，而專刊登訃聞的篇幅約佔1頁半，接著他拿出3月13日的報紙翻動頁邊數，訃聞篇幅竟多達10頁，而當日意國確診病例已增至17600宗，1266人不治。

網民留言稱「這實在令人心碎，意大利的情況也許比想像中更惡劣」、「意大利是個可愛的國家，一切都會過去的，雖然世界可能已有所不同，希望意大利能堅持過去」、「如果各國領袖還不採取行動，相信這很快會相繼發生」。

肺炎疫情在意大利肆虐，大量的病例對醫療衛生系統構成嚴重打擊。當地有醫院不堪重負，床位及醫療用品短缺至「接近飽和」，有專家更提議放棄老弱患者，優先照顧死亡率較低的年輕患者。英國傳媒報道，都靈市（Turin）當局的一份秘密文件稱由於醫院床位壓力大增，如果患者年齡逾80歲或健康情況惡劣，將無法接受深切治療；有醫生甚至坦言：「（生死）是由年齡和（患者的）健康狀況所決定，身處戰爭中就是這樣。」

另外，疫情嚴峻的倫巴第大區一度被世界衛生組織稱讚擁有世界一流醫療體系，但當地官員承認，目前難以再向米蘭一帶區民提供救護車輛。威尼斯所在的威尼托大區主席扎亞則呼籲民眾自我隔離，避免前往醫院，並警告如不聽勸喻導致醫療系統崩潰，他會宣布戒嚴。

▼疫情下的意大利

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