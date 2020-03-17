美國警察籲民眾勿因冇廁紙報警　「貼心」出PO提議呢幾樣代替品

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響下，多國出現物資搶購潮，廁紙成為其中一樣被搶貨品之一，搶遲或搶輸的人都非常擔心，美國更有人因無廁紙用而報警求助。美國俄勒岡州紐波特（Newport）警方日前於facebook專頁發文，呼籲民眾勿因缺乏廁紙而致電報警，更抵死提供多種代替品供人參考，如報紙、樹葉、廁紙筒等，甚至於帖文直言：「沒有廁紙你仍能生存！」

疫情影響下，多國出現物資搶購潮，美國更有人因無廁紙用而報警求助，令警方不得不發文勸止。（Twitter圖片）

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紐波特（Newport）警察局前日（15日）於facebook發文，呼籲民眾切勿因缺乏廁紙而致電緊急求助電話報警，稱對於因這事發文感到不可思義，「沒有廁紙你仍能生存」。

帖文提及，如紐波特的市民「未能買到一卷柔軟的雙層柑橘香味廁紙，歷史仍為大家提供許多其他選擇」。警方以幽默的方式「介紹」歷史上各種提供廁紙功能的用品，如指出海員會以浸過鹽水的舊繩索和錨索；而羅馬人會用插在木棍上的海綿；馬雅人則會用粟米芯等，更「溫馨提示」民眾當地是沿海城市，「我們有大量可用的鹽水」。

美國俄勒岡州紐波特（Newport）警方日前發文，呼籲民眾勿因缺乏廁紙而致電報警，更抵死提供多種代替品供人參考，引來網民讚好。（Twitter圖片）

另外，警方又指以往美國農民會用農民年鑑或免費的郵購商品目錄當作廁紙，指聖誕節的商品目錄比一般厚4倍，「足夠三口之家從12月抹到情人節，節儉的話更能抹到3月中的聖帕特里克節（Saint Patrick's Day）」。

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警方續指，現代人的生活中也有很多東西可代替廁紙，如收據、報紙、抹布、棉花球以及廁紙筒等，更稱有雜誌曾介紹以15種樹葉自家製廁紙的方法，「保持機智及耐心，廁紙的確短缺，但這將會過去。總之不要打911報警，我們不能帶廁紙給你」。

（綜合）