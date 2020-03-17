新冠肺炎│網傳留學生飛返香港自拍照　裝備十足網民叫乖乖隔離

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在世界肆虐，英國至今已有1543宗確診，其「佛系防疫」手法亦備受批評。不少在海外的留學生和香港人近日紛紛回港避疫，網上流傳圖片指一架由倫敦飛住香港的機上，多名年輕乘客都戴上手套、眼罩、口罩等等，由頭到尾「包到實」，懷疑是留學生趕回港。

網上流傳圖片，表示是留學生在倫敦回香港的班機上自拍，可見他們都準備充足，全部人都戴上口罩，大部人更戴上眼罩、手套和穿上全身雨衣。（傑出男公關 fb圖片）

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據網上流傳圖片，有指是留學生在倫敦回香港的航班上自拍，可見他們都準備充足，全部人都戴上口罩，大部人更戴上眼罩、手套和穿上全身雨衣，他們神情輕鬆，有人舉起V字拍照，連附近的外國乘客都有戴上口罩和膠手套。

暫時未知有關相片是否真的在倫敦住香港的班機上拍攝，有網民質疑有關航空公司來港航班已停飛，直指照片中航班的目的地可能不是香港。

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不過網民看圖也忍不住熱論，有人讚乘客有防衛意識是好事，「着齊又笑人誇張， 唔着唔戴，又話人哋無防疫意識」，不過亦有人留意到他們戴的是有氣閥口罩，專家曾稱這種口罩不過濾呼出的空氣，因此被稱為「自私口罩」。

不論照片中乘客是否來港，近日確有不少海外留學生都急急回港避疫，機票一票難求，可見或有不少潛在中招者即將殺到香港，隨時令本港再爆第二波，網民坦言不希望留學生回港變「返嚟播毒」，叮囑他們回港後必須自我隔離14日，也呼籲在港港人暫時收心唔好掛住去旅行，「好心唔好再周圍飛」。