新冠肺炎│徐嬌美國抗疫超市搶糧　雪櫃半滿專買外國人唔吼肉食

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，各國都出現超市搶糧情況，正身處美國、曾出演周星馳電影《長江7號》的徐嬌，也被迫成為搶糧一族。她網上分享半滿雪櫃指夠吃半個月，又稱手腳不夠快只能買到幾款外國人較不喜歡的肉食，中美口味差異意外引起網民討論。

徐嬌分享美國超市搶糧情況，稱到場時只能買到外國人較不受歡迎的肉食。（微博圖片）

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現時在美國生活的徐嬌，不時在微博分享她的抗疫生活，早前她笑言四成美國人因疫情拒飲一款名為Corona的啤酒，而她家中剛好有滿滿一箱，而上周四（12日）稱其就讀學校終於停課了，而近日宅在家的她，沉迷了一款手機遊戲，用以打發時間。

徐嬌笑言美國人因疫情拒飲一款名為Corona的啤酒，而她家中剛好有滿滿一箱。（微博圖片）

隨着美國疫情愈見緊張，日前她再分享超市出現限購和搶糧的情況，其中米限購每人一包，不過也幾近被搶空，肉食也賣得差不多，她到場時只餘一些外國人看不上眼的部位，而最終她買了豬頸肉、牛柏葉、羊肉，她還上載了半滿的雪櫃照片，稱希望夠吃半個月。

這個微博帖文引起內地網民討論，不少人都指她的雪櫃食物不足，叫她有機會多囤一點，也有人笑言她提及的肉食不止外國人看不上，中國人正常也很少買，「這些買回家也不容易處理吧！」，也有人指根本是外國人唔識貨，「這些部分不知多好吃」。