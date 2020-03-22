【生活百科】雞尾酒加入液態氮會凍穿胃？實驗結果咁解釋……

網上流傳一名少女因飲下一杯裝有液態氮的雞尾酒，數分鐘後突然感到腹部劇痛，並因胃穿洞而必須切除胃部才得以活命。台灣有電視台進行實驗來看會否有此可能。

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台灣公共電視節目《流言追追追》指，液態氮是低於零下196度的液體，在常溫中，會氣化成為無形的氮氣，在氣化時產生美麗的煙霧，是遇冷凝結的小水滴，有時會被當作飲品上的裝飾品。

液態氮令飲品溫度急降至零下20度，如立即飲氣化中的液態氮可能會進入胃部，過低的溫度容易造成器官凍傷。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）

主持人在飲品加入液態氮，令飲品溫度急降至零下20度，如果心急立即飲下，氣化中的液態氮可能會進入胃部，過低的溫度容易造成器官凍傷。為了避免誤服飲品中的液態氮，飲用前一定要等液態氮完全氣化及煙霧盡散，此時飲品的溫度會回溫至4度，就能避免口、舌被凍傷，因此液態氮飲品會造成人體胃穿治洞是有可能的。

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