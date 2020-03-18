《Where's Wally?》疫情版瘋傳　人海消失了　威利仲有咩轉變？

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）殺到全球，人人自危大家都減少外出，網上近日流傳童話書《威利在哪裡》（Where's WALLY）的疫情版，只見封面的WALLY也戴上了口罩，內頁中原應人山人海的場景，竟然空無一人，只餘Wally孤零零站在中央，不要說找一找，要看不到也難。

網上流傳《威利在哪裡》（Where's WALLY）疫情版，只見多個場景也只有他獨自一人，十分孤單。（網上圖片）

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《威利在哪裡》（Where's WALLY）一向好玩在於在人群中要找出WALLY的位置，人山人海畫面極為熱鬧，惟現時疫情肆肆人人自危，大家都不外出令街上空無一人，新的疫情版如實反映，令人不禁苦笑。

有網民笑爆這個新版實在太貼合現有情況，諷刺稱「真的太難找了」，有人搞笑質疑這種情況下WALLY也不應出現在書中，「非常時期WALLY根本不應外出！」，有人搞笑指，四周空無一人，WALLY才最安全。

同場加映：有人廁所貼「威利在哪兒」牆紙 坐足20分鐘搵唔到Wally勁崩潰

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