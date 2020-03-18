網選最正台灣女高中生制服　3大派系爭崩頭　你又最Like邊款？

高中制服陪伴每個人度過最青澀的歲月，繡著學號與名字的制服彷彿成為一種青春的印記。每間學校的制服都有屬於自己的特色，那在男生眼中究竟哪一款是抹不去的心頭好呢？有台灣網友近日就在PTT上提問：「哪間女生學校制服最好看呢？」引發熱烈討論。

一名網友先是貼出明倫高中數名女學生的照片，表示自己認為此間高中制服的配色是目前全台灣最好看的（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

但該網友還是想知道其他人的看法，或是還有自己不知道的制服樣式：「你們有更好的選擇嗎？能超越的應該只剩日本的制服了！」

文章一出，立刻引發廣大迴響，網友紛紛留言回應「你看得太少」、「有水手服的都不錯」、「頭對了～制服就對了」、「最普通的白制服黑裙最讚」。

許多網友則力推台北的中山女中和台南的家齊女中，「中山辣，白裡透」、「說真的，中山」、「想被中山踩在臉上」、「家齊水手服超讚！以前在路上看到」、「家齊的水手服超讚der」、「家齊女中」、「全力支持南女家齊」。

點圖瀏覽中山女中以及曾奪得全台制服大賞冠軍的家齊女中制服：

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

「四千年一遇美女」鞠婧禕吃麵包一口咬32下 網友崩潰：我胖是應該的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】