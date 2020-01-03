台激靚便利店員「露點」拍海報　眼利網民發現絕色美女藏身後

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台灣便利商店密度可謂世界之最，提供的服務之多同樣也是征服宇宙的等級，每個店員都具備十八般武藝，若是再配上高顏值那可真是不得了！近日就有一位全家正妹店員，因為「露點」而火速竄紅，本編當然也得跟上這股風潮來幫大家鑑定一下……呃不是，是介紹一下～

台激靚便利店員「露點」拍海報。（PTT）

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最近有鄉民在批踢踢八卦板問卦：「全家是超商正妹龍頭嗎？」表示路過全家，發現有個露點活動的海報，走進去一瞧店員竟然就是海報上面的正妹本人，馬上換顆茶葉蛋順便合照壓壓驚。

有鄉民發現有個露點活動的海報，走進去一瞧店員竟然就是海報上面的正妹本人。（PTT）

此文一PO出板眾紛紛暴動，瞬間就被推爆：

「真的有正，求認識」

「哪間店報一下」

「這太猛了吧！✕打小模」

「幹，為啥我家這都肥宅店員」

「已經投履歷了，希望學姊好好教導我」

「露點」拍海報的美女便利店員擁有超高顏值。（Facebook@許智涵）

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不僅如此，眼尖的鄉民們還發現站在櫃台內的店員同樣非等閒之輩，甚至部分人認為有比本篇主角過之而無不及的美貌！嘖嘖，老闆是不是都看臉來挑人啊XD 看來要在這家分店上班，可不是那麼容易的事情呢><

「後面那個感覺也蠻漂亮的」

「後面那位 我 可 以！」

「比較喜歡後面那個，想被他罵」

「後面那個比較正，認真」

眼尖的鄉民們還發現站在櫃台內的店員同樣非等閒之輩。（Facebook@許子璇）

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而眼看大家開始爭論哪位比較正，這時聰明的人就表示小孩子才做選擇，都要才是正解！還有人認為這鐵定是哪個網紅假扮的，這麼美怎麼還來當店員？浪費才能XD

「我全都要！」

「小孩子才做選擇，我兩個都要」

「一日店員衝人氣？」

「這確定不是一日網紅嗎？」

原來兩位美女是姐妹。（Facebook@許智涵）

原來兩人是姐妹，難怪都這麼正～據網友透露，這間店的店長就是岳母…咳，姐妹花的媽媽，母女3人一起工作。不過看到這裡，可能要讓大家失望了，神人出馬後發現，原來其中一個已經名花有主，另一個甚至已經結婚當媽了呢！唉，大家不哭不哭，眼淚是珍珠QQ

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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