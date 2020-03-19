大埔道觀拜祭買衣包　一開竟見大堆啡色紙疑受騙　店主澄清非廢紙

臨近清明很多人都會上山拜祭先人，一名網民去了屯門青松仙苑拜祭婆婆，在該處的買了一個「衣包」，不過打開時發現一大疊棕色的紙，有網民質疑香燭店呃人。

本網向香燭店查詢，負責人解釋這些紙是「元寶」，為衣紙的一種，他強調全部衣包內沒有垃圾或廢紙，而且衣包在現場即製即賣，消費者可以看到裏面有什麼東西。