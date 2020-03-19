大埔道觀拜祭買衣包　一開竟見大堆啡色紙疑受騙　店主澄清非廢紙

撰文：向樂高
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臨近清明很多人都會上山拜祭先人，一名網民去了屯門青松仙苑拜祭婆婆，在該處的買了一個「衣包」，不過打開時發現一大疊棕色的紙，有網民質疑香燭店呃人。
本網向香燭店查詢，負責人解釋這些紙是「元寶」，為衣紙的一種，他強調全部衣包內沒有垃圾或廢紙，而且衣包在現場即製即賣，消費者可以看到裏面有什麼東西。
樓主打開之後發現袋內除了有摺好的金銀紙，還有一大堆扭成一團的棕色紙。（大埔fb圖片）
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該名網民在facebook群組「大埔」中發文，表示今日（18日）去了拜婆婆，「咁我貪方便幫襯青松先院（青松仙苑）佢哋買衣包」，因為樓主想多放一套紙紮衫進去，不料打開之後發現袋內除了有摺好的金銀紙，還有一大堆扭成一團的棕色紙，樓主驚訝「拆開個袋原來入面係咁」，並加上「不開心」表情。
不少網民質疑香燭店騙人，「仙人都呃佢都冇運行！」、「正宗嘅呃神騙鬼」，亦有人指自己會自己包，以免受騙。
香燭店負責人吳先生指，那堆棕色的紙是元寶。圖為示意圖。（網上圖片）
不過，香燭店回應查詢時否認欺騙消費者，香燭店負責人吳先生指，他們的衣包內有元寶、金銀、溪紙、往生紙、銀紙等等，這堆棕色的紙是元寶，絕對不是垃圾或廢紙。他又指，有員工在店內即場入衣包，即製即賣，消費者可以看到裏面有什麼東西。他表示已聯絡發文的網民，希望向對方解釋。
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