【武漢肺炎】台殯儀店推天堂防疫套裝　紙紮口罩探熱器酒精乜都齊

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，口罩、酒精洗手液等成為每日生活必須品，台灣有殯儀館用品店竟製作紙紮抗疫祭品，包括紙紮口罩、紙紮探熱器、紙紮酒精等，更稱為「天堂防疫組」，向先人表示「我們一起防疫大作戰」。

台灣有殯儀用品店貼出全套的抗疫紙紮祭品，當中包括一盒口罩，紙紮探熱槍和紙紮酒精。（「希望傳承 骨罐.紙紮.生命寶石」fb圖片）

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台灣有殯儀用品店「希望傳承 骨罐.紙紮.生命寶石」在facebook貼出全套的抗疫紙紮祭品，當中包括一盒口罩，紙紮探熱槍和紙紮酒精，這些紙紮祭品做得十分緻細，例如紙紮口罩淺藍色的盒上還有一個醫護人員圖案，幾可亂真，裏面更有「口罩」，絕非只有空盒。

店家指這是為客人特製的紙紮作品「天堂防疫組」，又指「就是掛念祢，無論祢在哪裡，即使祢到了天堂，家人一樣很想祢，很關心祢哦！我們一起防疫大作戰！」。

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不少網民十分佩服店家的創意，大讚「超強」，指現時這些抗疫用品非常缺貨，有人笑言「這組會在疫區暢銷」、「原來天堂都需要防疫用品，唔怪得賣斷市！」，甚至笑說「2盒，THX」。

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