【新冠肺炎】意大利工程師3D打印呼吸機零件　救回10重症病人

意大利的新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，昨日（18日）更新增475宗死亡個案破單日新高。疫情嚴峻的倫巴第區（Lombardy）近日醫療器材出現嚴重短缺，甚至有呼吸機因缺貨而無法更換組件，幸得一名熱心機械工程師及時相助，利用3D打印技術製作出臨時零件，讓儀器恢復運作，至少拯救了10名重症病人。

機械工程師Cristian Fracassi利用3D打印技術製作出臨時零件。（Twitter「3dpbmPulse」圖片）

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意大利北部倫巴第區Chiari醫院，一部深切治療病房呼吸機的呼吸閥組件壞了，但由於當地正在緊急狀態，常規供應商無法按時生產，醫生因而提出警告，希望能找到替代解決方案。當地報章《Giornale di Brescia》編輯Nunzia Vallini獲知事情後，隨即與3D打印專家聯繫，並找來機械工程師Cristian Fracassi提供協助。他了解事件後就將3D打印機帶到醫院，並使用軟件重新設計一個代替品，然後打印出來安裝到儀器上，不消數小時該部呼吸機就能恢復運作。

Cristian Fracassi及時修好機件，令10名病人受惠，目前計劃打印多100個，以解決短缺的問題。其舉動獲得網民大力讚揚，但他卻心存謙卑稱「不要叫我天才或英雄」，又指自己只是見到有人的生命在危難當中，「我們只是做好自己的任務」。

（綜合）