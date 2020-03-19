新冠肺炎│無口罩入西餅店被請門外等　缺德女離開向蛋糕櫃吐口水

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

在新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情下，很多的食店都有特別措施，筲箕灣一間麵包店在社交平台表示，日前一名女子去店內買西餅，因為她無戴口罩，店員請她留在門外，等員工拿西餅出門給她，不料她離開時竟向門外的蛋糕櫃吐口水，麵包店憤而公開事件譴責。

該餅店指女子在門外拿了卷蛋後，「對住向街個蛋糕櫃吐口水」。（The little bakery fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

餅店The little bakery在facebook專頁貼出女子的照片，表示昨日（19日）女子沒有戴口罩到店內，店員於是「請佢出去門口等」，由店員拿西餅給她，不料女子在門外拿了卷蛋後，「對住向街個蛋糕櫃吐口水」。

餅店補充，女子操不純正廣東話，事後他們亦已用漂白水清潔蛋糕櫃，又對於這樣缺德行為「大家一齊表揚佢」。

負責人稱，事後他們已用漂白水清潔蛋糕櫃。（The little bakery fb圖片）

不少網民狠批女子行為不衛生和過份，「咁賤格嘅！貼佢堂！」、「無品」，亦有人建議把女子的相片貼在店外，以作警戒，「大家不要畏懼呢啲人，你越畏懼佢哋越放肆」、「貼佢出街！等所有人都知佢個劣質行為！」。

港鐵洋漢手指沾口水摸扶手　港鐵：已報警　網民：根本係播毒！
大埔道觀拜祭買衣包　一開竟見大堆啡色紙疑受騙　店主澄清非廢紙
接觸確診者商台DJ停工隔離　林海峰出招自保　網民叫DO姐戴口罩
↓↓↓同場加映：易藏病毒陰濕位↓↓↓
+16
+15
+14
立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。