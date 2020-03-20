韓國奸商回收65萬劣質KF94口罩　重新包裝轉售　中國客也中招

新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情下，全球對口罩需求急增，惟有無良商家卻趁機發「災難財」。韓國首爾松坡警方最近偵破黑心奸商，重新包裝約65萬個不合格KF94口罩再出售，涉款高達11.55億韓圜（約港元682萬元），現已拘捕8人，據報受害人包括中國貿易商。

韓國有無良商家發「災難財」，回收65萬個已被工廠棄置的「劣質口罩」，經重新包裝後出售。（首爾松坡警署）

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警方周一（16日）表示，當局2月26日收到情報，稱有組織本身並非從事口罩製造工廠，卻涉嫌違法生產和出售口罩，隨即接手調查；及後再接獲一名受害人報稱收到的口罩有大量次貨。直至3月7日，警方以涉嫌詐騙、違反藥劑師法、廢棄物管理法等拘捕8人，包括3名不良口罩接貨人、2名商人、2名包裝及廢物回收商。

當局稱，疑犯在2月7日至29日期間，向3個銷售處提供65萬個KF94口罩，其中包括中國貿易商；惟這批口罩均屬其他工廠所棄置的次貨，他們先從廢物回收商中收集，並將其重新包裝為知名品牌的口罩再出售。

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警方估計在是次案件中，已有5萬個口罩流入買家手中，其中超過1萬個在市面流通，部分已被回收。警方現扣查30.7萬個未經包裝的KF94口罩、8000個已包裝口罩，另有6萬張產品包裝紙。

韓國2月26日起因應疫情全面禁止銷售商出口口罩，生產商的出口量也限制在當天生產量的10%以內，至3月6日起全面禁止口罩出口。

（綜合）