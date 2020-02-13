武漢肺炎｜黑心藥房將生理鹽水當消毒藥水賣　網民怒罵：無良商店

武漢肺炎疫情蔓延至全球多國，本港確診個案至今達49宗（1宗死亡個案），多區居民紛紛到各大小商鋪搶購消毒用品「看門口」，不過近日有動物診所於facebook踢爆，旺角一藥房竟把生理鹽水當消毒藥水售賣，疑似欺騙客人乘機賺災難財，大批網民紛紛怒罵藥房無良，「又呃啲公公婆婆」。

旺角有藥房以「消毒鹽水」、「可拖地、消毒」等字眼作招徠，企圖瞞騙消費者，把生理鹽水當成消毒藥水出售。（柏雅動物診所fb圖片）

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柏雅動物診所周二（13日）於fb專頁撰文，踢爆旺角有藥房以「消毒鹽水」、「可拖地、消毒」等字眼當作招徠，企圖瞞騙消費者，把生理鹽水當成消毒藥水出售。圖中可見，「消毒鹽水」一枝售價為25元，4枝則100元。

帖文中亦笑稱第一次聽到可用生理鹽水拖地，又作出解釋：「生理鹽水只係無菌的溶液，一般用於沖洗傷口或身體各部份，不可能殺滅任何細菌病毒，對家居清潔更加係冇幫助！」

不少網民怒罵藥房黑心，「報消委會啦！完全誤導」、「好多人見到消毒兩個字已經會撲埋去，價錢仲要平咁多！真係害死人」、「不如叫人飲埋唔洗帶口罩𠻹呀」、「目標欺騙長者」、「呃人！開佢名啦！啲婆婆伯伯好慘」。

（柏雅動物診所fb專頁）

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