新冠肺炎｜日本停課午餐食材無人要　商家、食店各出奇招益街坊

撰文：謝茜嘉
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本首相安倍晉三早前宣佈全國中、小學均於今月2日起停課至4月初春假結束，不少家庭及學生受影響，更有大批雙職父母因小朋友無人照顧而大感煩惱。
雖有不少官方機構，甚至酒店、餐廳等亦加開托管服務，但停課亦嚴重影響提供學校午餐的供應商及原材料商，各種食材被棄單及囤倉。為解決問題，日本全國決定自己食材自己救，大小商家自發性舉辦促銷活動，甚至提供超平價學生餐，幫助一眾生產商及在職家庭。
日本首相安倍晉三早前宣布全國中、小學均於今月2日起停課至4月初春假結束，不少家庭及學生受影響。（資料圖片）
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受到今次停課影響，一眾本來供應學校午餐的生產商剩餘大批食材，包括米、蔬果、牛奶等，全國連鎖商家、小店為了支持生產商，亦善心地各出其招，包括煮平價午餐、牛奶飲品促銷等，希望把停課的影響減到最低。
食材大平賣
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+7
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牛奶促銷活動
餐廳、小店善心助學童
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+4
連鎖餐廳支援行動
商家一系列的支援行動引起不少網民討論，表示大家今次團結的行為令人動容，特別幫助了不少學生及家庭，又希望今次能盡快渡過疫情，回復平常。
（綜合）
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