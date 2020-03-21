新冠肺炎｜日本停課午餐食材無人要　商家、食店各出奇招益街坊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本首相安倍晉三早前宣佈全國中、小學均於今月2日起停課至4月初春假結束，不少家庭及學生受影響，更有大批雙職父母因小朋友無人照顧而大感煩惱。

雖有不少官方機構，甚至酒店、餐廳等亦加開托管服務，但停課亦嚴重影響提供學校午餐的供應商及原材料商，各種食材被棄單及囤倉。為解決問題，日本全國決定自己食材自己救，大小商家自發性舉辦促銷活動，甚至提供超平價學生餐，幫助一眾生產商及在職家庭。