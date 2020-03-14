新冠肺炎｜搶購潮又嚟！網傳納豆可抗疫　日本人掃貨仲自創料理

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本國內確診人數更達639宗，早前民眾更出現日用品搶購潮，無論廁紙、糧食、衛生巾等同樣有錢亦難求，即使當地政府曾闢謠，但還是未能完全平息恐慌，近日網上更有傳吃納豆可防新冠肺炎的訊息，結果不同超市出現納豆搶購潮，網民更言買得太多納豆，每餐都要花心思準備料理免得吃厭。

近日網上更有傳吃納豆可防新冠肺炎的訊息，結果不同超市亦出現納豆搶購潮。（網上圖片）

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日本網上日前瘋傳「食用納豆可有效抗肺炎」、「茨城縣民眾因為吃納豆才沒被感染」的假訊息，縱使說法並無醫生、營養師佐證，但民眾仍因此狂搶納豆，國內大小超市及便利店的盒裝納豆存貨一下子被清空，貨架空無一物。即使後來有官方部門作出澄清是無稽之談，但仍未能阻民眾前往盲搶，有店鋪更貼出限購告示，非常誇張。

日本網上日前瘋傳「食用納豆可有效抗肺炎」、「茨城縣民眾因為吃納豆才沒被感染」的假訊息，縱使說法並無醫生、營養師佐證，但民眾仍因此狂搶納豆。（Twitter圖片）

日本國內大小超市及便利店的盒裝納豆存貨一下子被清空，貨架空無一物。

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不少當地網民因為近期搶購大量納豆，結果每餐都要花心思製作不同的納豆料理。除了加豉油或黑糖直接吃，他們多數配白飯吃，有網民更配以意粉、蕎麥麵、火鍋、咖哩，甚至釀入吉烈豬扒、多士等，無所不用其極。

不少當地網民每餐都要花心思製作不同的納豆料理↓↓

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有網民批評部份人不分真假就去盲搶，實屬無知，又有人稱超市連續數天亦無納豆售賣，令人震驚。

而事實上，納豆是日本歷史中的健康食品，它由大豆發酵而成，富有植物性蛋白質、被稱為天然賀爾蒙的大豆異黃酮，還有維他命B1、維他命E、水溶性食物纖維等，不過重點是經過發酵後的納豆菌擁有獨特的納豆激酶，產生維他命K2，幫助鈣質吸收，強化骨骼防止老化、幫助血液循環，甚至可改善更年期症狀。

而一般超市見到的盒裝納豆，內附醬料及芥末，當地人平常會拌勻後即吃，因為納豆以黃豆用益菌種發酵，會產生濃烈氣味及具有黏性，所以常見到拉起來會牽絲，對日本人來說是非常美味又有營養的食品。

（Twitter）