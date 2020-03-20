新冠肺炎｜台美女網紅10分鐘還原確診實況：呼吸困難到像溺水！

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台灣YouTuber「愛美教主Cherry Queen」日前發表一部影片，分享身邊友人確診新冠肺炎COVID-19（俗稱武漢肺炎）的經歷，由於一開始症狀不明顯，還以為只是一般的流感，沒想到就醫確診後症狀逐漸變嚴重，呼吸困難到像是溺水，她原本也不知道這個病的併發症會這麼嚴重，直到朋友說出經歷，之所以拍成影片說出來，是想勸大家不要抱持僥倖心態：「我知道這個影片出來我可能被罵，但我還是想要告訴大家這真的很嚴重。」

呼吸困難到像溺水！7圖看完「愛美教主Cherry Queen」還原友人確診實況（點圖放大▼▼▼）

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其他網友看完影片，也紛紛留言感嘆：「新冠肺炎最大的後遺症是肺纖維化，我家人23歲的時候就是因為肺纖維化走的，這傷害完全不可逆，無法治癒，走之前也很痛苦，所以大家真的不要心存僥倖，賠錢事小，賠了健康絕對得不償失」、「當我正在鬆懈，開始會跟朋友約吃飯、出門忘記戴口罩時，看到妳的影片，是給了我們這些慢慢在鬆懈的人一個當頭棒喝」。

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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