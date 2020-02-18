武漢肺炎衝擊日本AV界！SOD女優見面3大守則令粉絲崩潰：真遺憾

武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情延燒到日本，確診人數每天不斷追增，讓民眾越來越驚慌。加上大陸疫情仍在高峰期，重創當地娛樂經濟產業，緊接著日本天團嵐（ARASHI）宣布取消北京演唱會，現在更衝擊到了日本AV界！

日本厚生勞動大臣加藤勝信2月15日在記者會上稱，目前情況「已經發生變化」，新冠肺炎已在事實上開始在日本流行。圖為日本航空公司職員戴口罩工作。（Getty）

新冠肺炎病毒透過飛沫、接觸傳染蔓延迅速，AV女優紗倉真菜近日出席活動將和粉絲互動，也因為疫情影響，主辦單位訂下3規定，第一個是全部人員必戴口罩，連雙人合照也要戴著，第二是取消握手，第三是雙人合照時禁止挽手，偶像粉絲互動福利大減。

網友難過留言「第一次參加真的很遺憾」、「戴口罩的雙人合照感覺很微妙」、「緊急情況了嘛」、「沒有口罩啊！」不過也有人轉念「這樣有點可愛。」知名AV達人「一劍浣春秋」分析，片商不要女優和影迷有肢體上的接觸，要杜絕女優被傳染得風險，「只能請影迷忍耐一下，拉開距離避免接觸了……。」

粉絲得知無法與AV女優紗倉真菜挽手，即時大感失望。（IG@sakuramanateee）

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