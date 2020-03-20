【新冠肺炎】加拿大亞裔女戴口罩逛超市被屈播毒　遭職員保安驅逐

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在歐美國家擴散，惟仍有很多外國人堅持口罩毫無作用，只有病人會戴口罩的觀念根深柢固。日前，加拿大傳出一段令人氣憤的影片，一群超市職員竟趕走3名戴口罩購物的亞裔女子，甚至指她們是確診者，惡意驅趕她們。

超市女職員推開顧客的手推車着遠離事主一行人，要求戴口罩的事主們馬上離開。（影片截圖）

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日前一段超市購物片被瘋傳，有一班亞裔女子被保安及職員圍起，想趕走她們，其中一個女職員叫她們馬上離開，不滿可以報警。一名不願透露名字的亞裔女子向外媒透露，她當天和兩個朋友在加拿多倫多丹福道的Metro超市購物，她們也戴上口罩。

原本相安無事，但有一名白人女顧客走近，問「你知道這些口罩沒用吧」，質疑她們為何要戴口罩，又屈她們身上有病毒，「為什麼你病了還要外出？」。事主一行人沒有理她，但白人女子一直跟隨，事主稱她們只是要買東西，豈料白人女子找了兩名超市職員前來助陣。

其中一名超市職員竟告訴其他顧客，事主一行人患有新冠肺炎，另一人要求她們離開。當事主一行人和職員爭辯起來時，那個挑起事端的白人女子已經離開，唯職員竟指責事主們在鬧事，稱她們想拍片上載至IG吸引更多追隨者。

一名較有「噸位」的女店員，甚至請走事主附近的客人，分隔開她們，要求事主馬上離開，如不滿可報警。網民看到這一幕怒火中燒，認為是種族主義行為，並指超市沒有擺出解決問題的態度，「這女人應照照鏡，自己做了什麼來防止病毒擴散，因為她嘴裏說的一點幫助都沒有」，甚至呼籲一起戴口罩到那家分店。

保安和職員合力想趕走戴口罩的亞裔女子，保安更阻止拍攝。（影片截圖）

事主稱後來向超市投訴，對方指該店的經理會處理，惟一直未收到覆。外媒為事主跟進，發現原來Metro的客服團隊根本不知道此事。雖然有外國網民質疑口罩功用，又稱病毒不會在空氣中傳播，認為民眾過度反應，有網民解釋，亞洲人視疫情下戴口罩是社會責任，避免自己患病時會傳染他人，因為沙士曾帶來慘痛教訓，事實上戴口罩和人與人之間保持距離，是目前其中一個最好的抗疫方法。

（綜合）