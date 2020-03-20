新冠肺炎︳美國大學生趁假期赴巴哈馬喪玩　250人擠海盜船甲板開P

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重災區由中國轉至歐美，但當地人抗疫意識不高，除了不願戴口罩，更有大學生趁假期瘋狂「開P」。美國一間旅行社日前上載影片，顯示有250名學生擠在一架海盜船上，懶理疫情喝酒玩樂，在巴哈馬參加巡遊，按人數和船隻大小，已經不算「船P」而是「艦P」。公司副總裁坦言疫情爆發後，只有兩成客人取消行程，比起擔心病毒，現時學生更擔心能否回國。不過，事件惹來爭議後，公司於3月18日刪除影片。

STS Travel上載一段美國大學生到巴哈馬遊玩的影片，有250人到船上遊玩。（STS Travel影片截圖）

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沒有事情可以阻止歐美大學生玩樂，即使美國呼籲人群減少聚集，但大學生仍趁春假參與啤酒巡遊，還在狹窄的甲板上穿着比堅尼跳舞喝酒。專為學生設計行程的旅行社Student Travel Services（STS Travel），日前在facebook專頁上載影片，顯示一班美國大學生在巴哈馬首都拿索的船上玩樂，該巡遊在3月16日舉行，是巴哈馬確診新冠肺炎首例的後一天，當時船上有250人，但去到3月18日，旅行社刪除了影片。

STS Travel專為大學生設計行程，有關影片拍攝時間是3月16日，是巴哈馬出現新冠肺炎確診個的後一天，專頁在3月18日刪除影片。（「STS Travel」fb圖片）

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影片中，大批大學生擠在甲板上玩樂，全部在跳舞、吸煙、喝酒，人群密集到找條路都難，萬一裏面有一名潛在確診者，後果不堪設想。STS Travel副總裁Jake Jacobsen接受《Business Insider》訪問時稱，在疫情爆發後只有兩成客人取消行程，客人全都年約20至23歲，而美國政府早前才要求國民避免參加10人以上的集會。

STS Travel的拿索之旅是受歡迎項目，大學生參加的是一個名叫「黑鬍子的復仇巡遊」（ The Blackbeard's Revenge Cruise）活動，可以走上「海盜船」（黑鬍子是歷史著名海盜）上暢飲啤酒。該公司因應疫情，已將船上乘客人數限制到250人，是原本容納人數的一半。這班學生會在本周內由拿索回美國，Jacobsen稱他們目前最擔心的不病毒，而是擔心學生能否回國，幸好目前美國的旅遊禁令未封鎖巴哈馬，故這班學生還可以回國。

減少人群接觸只是抗疫其中一環，就算年輕抵抗力較強一樣會中招，而且可以在毫無病症下播毒。不過，外媒稱不只是STS Travel的客戶防疫意識特別低，而是美國各地都有不少人在春假期間去玩，沙灘人群滿滿，甚至有人堅持到海灘開派對，3月14日佛羅里達州邁阿密要關閉最受歡迎海灘阻止民眾湧入，更要在海灘實施「宵禁」，避免人們夜晚11點後進入，該州州長更下令州內酒吧及夜總會要關閉30天。

（綜合）