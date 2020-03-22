新冠肺炎｜大分市醫院爆發12人集體感染　累610病人及醫護做檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，日本國內疫情自封關仍未止息，至今至少1007人受感染，8人死亡。福岡縣大分市一醫院證實爆發集體感染，一對六旬夫婦於19日證實確診新冠肺炎，住院期間懷疑與他人有密切接觸，導致1名八旬男子及4名醫護人員遭受感染，繼而把病毒另外傳給5名住院男女，至今總共12人確診。 當地政府表示，為免擴大疫情，院內一共610名病人及醫護人員將全體接受檢測，而相關部門亦會密切監測事件。

大分市政府昨（21日）召開記者會指，國立病院大分醫療中心有5名男、女病人確診新冠肺炎，連同早前7名確診者，共有12人感染。（每日新聞圖片）

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大分市政府昨（21日）召開記者會指，國立病院大分醫療中心有5名男、女病人確診新冠肺炎。據了解，該5名新增患者分別為2名八旬男性、1名八旬女性以及2名九旬女性。政府發言人指，市內至今共有13名確診者，當中包括國立病院大分醫療中心的8名病人及4名醫護人員，一共12人。

根據大分醫療中心過往紀錄，該5名新增患者除了其中一名八旬男子，其餘4人曾是院內一名30歲男醫生的主診病人。男醫生於20日證實確診，至於4名病人接受檢測後亦於21日證實對病毒呈陽性反應。

官員指，4名病人曾出現發燒及咳嗽症狀，不過他們未發病前，於今月10日至17日被分別轉送至市內其他醫院，故市內受感染人數有可能迅速增加。

院內分別有4名醫護人員及8名病人確診。（大分合同新聞圖片）

官員指，大分醫療中心內的一對六旬夫婦於今月19日最先證實確診，早前疑與院內其他人有密切接觸，導致另一名八旬男病人及院內一名30歲女職員遭受感染，繼而再傳染另外2名約20多歲的女醫生及女護士，4人同樣在20日證實確診。

據指，該八旬男病人早於12日轉送至市內的縣立醫院，現時相關部門正調查院內的密切接觸者，並將決定採取緊急醫療制度及措施以防止發生集體感染。

當地知事廣瀨勝負表示，為防止大分醫療中心變成集體感染，院內已暫停門診服務，另外將對400名員工名及210名病人順序進行檢測。（NNN片段截圖）

當地知事廣瀨勝負表示，為防止大分醫療中心變成集體感染，院內已暫停門診服務，另外將對400名員工名及210名病人順序進行檢測。他又稱，市內正緊急加強醫療系統，為日後潛在的社區爆發做好準備，當中包括19間醫院病人床位由40張增加至100張。另外，衛生保健所亦將調整每日檢測數量，由60例增加至120例。

（大分合同新聞、NEWS24）