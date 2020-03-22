新冠肺炎│華裔婦泰國巴士內大吐口水　遭制服送院揭發燒咳嗽3周

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）可經飛沬傳染，人人都提高衛生意識及戴上口罩防疫。不過一名華裔大媽就被拍到，在泰國巴士車廂內大吐口水，乘客主動給她酒精搓手液，但女子卻不肯使用，還大吵大鬧，最終她在當地一火車站被截獲，帶到醫院進行病毒檢測。

巴士到達客運站，衛生人員要求帶女子進行病毒檢測，但女子不服從，稱只是停留數天，之後離去。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名穿紅色連衣裙的華裔婦女，上周四（19日）乘搭旅遊巴從泰國曼谷前往北標客運站時，被拍到在車上亂吐口水，還將口水擦滿手及身體，再不斷換座位，令座椅套上都是她的口水，行為十分噁心。同車乘客擔心她有新冠肺炎，有人好心為她提供酒精搓手液，但她不但不肯用，還在車上大吵大鬧。

直至下午5時許，巴士到達客運站，有同車乘客向警察和醫院工作人員舉報女子的行為，衛生部門即時為巴士消毒，並安排人員帶女子入院進行病毒檢測，但女子不服從，稱只是停留當地數天，之後直接離去。

後來有市民在一列從烏汶府開往曼谷的火車上認出涉事女子，工作人員於是穿上防護服在火車站攔截，網上流傳的照片中可見，穿上全套防護服的工作人員把女子壓在地上，緊緊按住女子的嘴，相信是避免她再吐口水。

有市民在一列從烏汶府開往曼谷的火車上看到涉事女子，工作人員於是穿上防護服在火車站攔截。（fb「panda motor」圖片）

女子之後被送往醫院檢測是否患上新冠肺炎，醫院院長表示，該名33歲的女子有發燒症狀，更已經咳嗽大約3個星期。不過女子在醫院也非常不合作，不斷吵鬧，醫生只好給她服用鎮定劑，最終女子的檢測結果顯示對新冠肺炎呈陰性。

（綜合）

同場加映：實測洗手比戴口罩重要

+ 4 + 3 + 2