汪小菲曬父女溫馨撐檯腳照片　網民：女兒甜笑同大S餅印一樣！

受新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，各地小朋友都強制停課，家長們變相要花更多時間與他們相處。與台灣女藝人大S（徐熙媛）育有一對子女的商人汪小菲近年除了參演真人騷曬恩愛，一向是女兒控的他昨晚亦更新微博，貼出兩父女「撐檯腳」的相片，獲網民留言大讚愛女的甜笑樣子激似媽媽，笑言「根本是餅印」。

汪小菲於微博貼出與「撐檯腳」的相片，網民紛紛稱讚小玥兒盡得媽媽真傳，笑指母女笑起來根本一樣。（汪小菲微博圖片）

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汪小菲昨晚於微博發文，大曬兩張與愛女小玥兒（汪希玥）「撐檯腳」約會的照片，寫道：「下午陪她爬山看蜥蜴，晚上我倆單獨約會。」相中可見，穿上西裝的他與紮起辮子的小玥兒面對面坐着，自己手持酒杯，女兒則拿起飲品杯，父女碰杯雙視而笑，畫面非常溫馨。

一向是女兒控的汪小菲大曬與愛女小玥兒約會的照片，父女碰杯雙視而笑，畫面非常溫馨。（汪小菲微博圖片）

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另一相片父女一同望向鏡頭，小玥兒拍照時仍拿着麵包放於嘴邊，盡顯為食一面。網民看到小玥兒露出微笑的畫面，紛紛驚呼她盡得大S的優秀基因，看起來猶如「複製的大S」，笑言母女就像「餅印」一樣，「印刷機印的嗎」、「根本不怕走失」，又稱讚小玥兒長大後會是個美人胚子，「第一眼像媽媽，第二眼像爸爸」、「兩個人的影子在同一個人身上，這就是愛吧」。

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