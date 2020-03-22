【新冠肺炎】戴口罩被批濫用資源　美國歌手Lizzo一張相霸氣反擊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，多國都面對醫療物資短缺問題，呼籲民眾盡量讓出口罩及消毒用品予醫護人員優先使用。美國歌手Lizzo日前公開現身時被發現戴着口罩，遭網民批評是濫用資源，一向真性情的她得知後，於instagram發相解釋戴口罩的原因，向「酸民」狠狠打臉。

美國歌手Lizzo被網民批評戴口罩是濫用資源，令她不滿po相反擊解釋原因。（ig「lizzobeeating」圖片）

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作為人氣歌手，Lizzo一舉一動都受注目，早前她被拍下戴着口罩的相片，旋即引來網民討論，有人批評她在新冠肺炎肆虐期間濫用資源，認為沒病的人不應戴口罩，反而應將物資留給醫護優先使用。

Lizzo得知事件，憤而於instagram上載相片，直接貼出張開口的喉嚨近鏡，表示她「在史上最糟糕的時間感染鏈球菌咽喉炎」。Lizzo直指，患病本來與他人無關，自己戴上口罩只為保護家人免受感染，「我認為你們不該批評我」。

Lizzo於instagram上載相片，直指戴口罩是由於感染鏈球菌咽喉炎，批評部分網民未審先判，不過她其後刪除帖文。（ig「lizzobeeating」截圖）

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她更直接向未審先判的網民打臉，告訴他們：「在你因為無聊而在網上公審別人前請先確保你已弄清事實，世界需要少點無賴和更多同情心。」Lizzo的言論獲一眾粉絲護航，認為她在生病期間「採取正確的做法」；Lizzo其後將帖文刪除，不過相片已被網民截圖並繼續轉發討論。

雖然生病，Lizzo亦沒忘記一眾粉絲，早前她就在ig上載演奏笛子的片段，鼓勵大家積極面對疫情，並且不要被恐懼主導，「恐懼會散佈仇恨和消極能量，但我們有能力減少正在加劇的恐懼。這是一個非常嚴重的傳染病，是大家共同經歷的嚴肅事件，無論是好事還是悲慘的事，我們永遠擁有的就是團結」。

（綜合）

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