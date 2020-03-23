新冠肺炎｜獨居意大利小島31年　老翁無懼疫情：這裏地球上最安全

新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在世界肆虐，意大利是其中一個重災區，已造成超過5000人死亡。不過，意大利一名被喻為「意大利魯賓遜」的老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）卻非常安全，皆因他居住的布德利小島（Isle of Budelli）只有他一個人。至今他已在島上獨居了31年，面對疫情他雖然擔心老家的親友，但亦感覺自己住在「地球上最安全的地方」。

莫蘭迪在島上獨居31年，他住在一座古老的石屋中，早晨在大自然的包圍下醒來。（Mauro Morandi ig圖片）

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81歲的莫蘭迪於1989年試圖從意大利航行到波利尼西亞（Polynesian）時，意外發現布德利島，自此深深愛上當地原始環境，清澈見底的海水、珊瑚和美麗的日落等等，他於是決定留下來。

莫蘭迪在島上獨居已經有31年，他住在一座古老的石屋中，早上在大自然的包圍下醒來，他喜歡到處行動，探索灌木和懸崖，還會把島上的美景放上IG和網民分享，至今已有3萬多個追縱者。

莫蘭迪會將島上的美景放上ig和網民分享，至今已有3萬多個追縱者。（Mauro Morandi ig圖片）

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新冠肺炎肆虐意大利，不過莫蘭迪卻感覺自己處於「地球上最安全的地方」，他指自己很好，也不害怕，連過去的零星遊客都沒有，「這個島提供了全面的保護，完全沒有風險，甚至看不到有一條船駛過」，但他亦擔心住在意大利摩德納（Modena）親友的情況。

對於一人生活莫蘭迪可謂經驗豐富，他向被隔離的人士提建議，「每個冬天我都關在屋子裏度過，幾個月來，我幾乎沒有在島上行走，只是在屋外樹冠下打發時間。人們連在家中呆兩周都不能？太荒謬了。」他認為這次危機為人們提供了重新評估生活的機會，但相信大部分人都太習慣舒適和狂亂的生活方式了。

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