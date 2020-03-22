【新冠肺炎】西班牙人為防疫出動暴龍裝　警察截查爆笑畫面曝光

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，歐洲確診個案不斷上升，西班牙早前宣佈民眾需要逗留在家及關閉大部分商店。不過近日當地警方於Twitter上載一爆笑片段，原來有人着起暴龍裝在街上遊走，在附近巡邏的警察見到即上前截查，後來才得知是該人的另類防疫法。既可不戴口罩，就連全身亦能保護，不少網民亦大讚果然有創意。

近日西班牙東南部的莫夕亞警方於Twitter上載一爆笑片段，原來有人着起暴龍裝在街上遊走，在附近巡邏的警察見到即上前截查，後來才得知是該人的另類防疫法。（Twitter片段截圖）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

位於西班牙東南部的穆爾西亞（Murcia），最近當地警方於Twitter上載片段，可見街道本來空無一人，但突然有隻「暴龍」竟然在此大搖大擺的行走，警車碰巧駛過，一警察即下車截查。後來該民眾解釋，為了不被感染，於是決定以這身裝束作為保護衣，最後警察亦批准放行。

+ 27 + 26 + 25

惟實在太惹人注目，連警方於Twitter帖文中笑指：「陪伴寵物出外散步，的確可放鬆自己，但不包括暴龍與人合體」。結果片段引來大批網民討論，他們指，此保護裝另類得來又好像頗實用，更大讚該人有勇氣，「太好笑了吧」、「很聰明啊，口罩也可以省掉」、「想試試看」。

（Twitter）