【新冠肺炎】美國搶購潮未停　小書箱變免費食物銀行任人拎超有愛

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續肆虐，美國早前爆搶購潮，食品、廁紙等變成搶手貨，不過當地有不少熱心人發起免費提供食物、日用品的活動，本來提供免費圖書的木箱，變成一個個食物銀行，希望幫助社區內有需要人士。活動引來網民熱論，大讚想法有意義，又指現時非常時期，並希望更多人可伸出援手。

當地有不少熱心人發起免費提供食物、日用品的活動，本來提供免費圖書的木箱，變成一個個食物銀行，希望幫助社區內有需要人士。（Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日Twitter內的「Little Free Library」一字於熱搜排行榜出現，原來美國因為搶購潮未止，不少人雖然獲得需要物品，但有更多長者、殘障人士等因為難以外出，導致無法添購食物及日用品。

有熱心人就發起「免費食物銀行」行動，把本來提供免費圖書的木箱，放入大量罐頭、食物、廁紙、甚至食用水等，讓有需要人士拿取。據了解，活動的唯一條件是要捐贈正常可以使用的東西，相中可見，滿滿的東西幾乎塞爆木箱，部份更貼上字條寫着「任意取用」等，非常貼心。

美國因為搶購潮未止，不少人雖然獲得需要物品，但有更多長者、殘障人士等因為難以外出，導致無法添購食物及日用品。（Twitter圖片）

+ 8 + 7 + 6

不少網民表示感動，因為見證很多有心人願意伸出援手幫助，紛紛表示「美麗的天使」、「我也放了麵包」、「太棒了」。

（Twitter）