筆劃工整唔等於靚　日本書法老師教3個秘訣　輕鬆學寫一手靚字

今時今日人人至少一部手機，日常生活幾乎所有的溝通都靠通訊程式，除非本身是學生，否則拿起筆來寫字已非日常，寫得一手靚字更是非常難得。有日本電視節目請來硬筆書法老師分享改善字體美感的小秘訣，只需改變3個寫字習慣，即可輕鬆寫得整齊又漂亮的字體。

日本TBS電視台的綜藝節目「この差って何ですか？」邀請了硬筆書法老師萩原季実子分享將漢字寫得工整又好看的方法。（節目截圖）

日本TBS電視台的綜藝節目「この差って何ですか？」，早前邀請了硬筆書法老師萩原季実子分享將漢字寫得工整又好看的方法。她指出，要寫出靚靚字體沒有捷徑，需要長時間練習，不過提供了3個簡易上手的小秘訣，稱任何人只要掌握技巧就能瞬間提升字體美感。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1. 「45度角」入筆

一般人寫字時大多只關心筆劃或字體的整體佈局，往往忽略入筆的一環，萩原指出，無論寫直線或橫線時，也可從「左上方45度角」下筆，然後才返回正確方向，這樣可令字體看起來更穩重，不過線條之間的連接處則可省略。她指這方法適用於任何漢字，然而曲線為主的日文平假名或其他字體就不適合。

2. 橫線不應全部平行

+ 2

萩原表示，很多人為了令字變得工整，都會刻意模仿電腦字體，將橫線寫得非常平行，但這方法其實會令字體看起來像學生一樣，充滿孩子氣。她指，古代人使用毛筆書寫時，不會將所有橫線寫成平行，故寫橫線時，應在45度角下筆後保持少許向上彎曲再返回平行。

至於同時有多筆橫線時，則應將橫線寫向不同的方向，如寫兩條橫線，可將上方橫線微微向上揚，下方一條則向下傾；3條橫線時則可分別寫向上、平行及向下傾，這樣便會令字體看起來更工整及成熟。

3. 四角外框要上寬下窄

遇到包覆其他筆劃的「口」字形四角外框時，萩原建議應寫成上寬下窄的「倒梯形」。（節目截圖）

書寫漢字時經常會遇到包覆其他筆劃的「口」字形四角外框，萩原教路指，這種外框如寫成上寬下窄的「倒梯形」，會比起工整的四方形更漂亮，配合帶適當彎曲的橫線，看起來便會由笨拙的學生字變成清秀的書法字。

嘉賓按萩原教授的秘訣嘗試書寫名信片，字體果然具有秀麗的書法感覺。（節目截圖）

節目其後安排嘉賓按萩原教授的秘訣嘗試書寫名信片，雖然字體排列時仍看得出一點拙劣，但字體果然具有秀麗的書法感覺，令在場主持及嘉賓都驚嘆不已。