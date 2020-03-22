【靚女注意】雙下巴原來關呢樣事？日專家教2大神奇法變回完美V面

低頭族經常望電話，即使本身得天獨厚面尖尖，亦非常容易擠出雙下巴！日本一電視節目邀請專家解說雙下巴的成因，原來除了肥胖，日常姿勢不良亦是主要原因。專家其後更推介2大神奇方法變回完美V面，不少網民嘗試後亦驚嘆其效果，直言：「太神奇了吧！」

雙下巴成因主要是肥胖令臉部脂肪增加，而年老的女性亦因為衰老導致皮膚鬆弛。（TBS片段截圖）

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日本TBS電視節目「この差って何ですか？」邀請專家「WOVE Clinic」中目黑分部院長中瀨義子，大談令不少女生非常煩惱的雙下巴問題。她指出，雙下巴成因主要是肥胖令臉部脂肪增加，而年老的女性亦會因為衰老導致皮膚鬆弛，這兩大主因容易構成雙下巴。

中瀨院長續稱，不少年輕女性亦擁有雙下巴，主因是臉部經常朝前。她解釋，一般人從側面來看，耳朵與肩膀應成一直線，但當長期習慣低頭，便會發現耳朵比肩膀更向前傾。

另外，她指人類臉部約有30組肌肉連接到頸椎位置，現時不少人習慣長時間用電話及電腦，變成低頭族，當習慣了頭部及頸部向前傾，就會遂漸導致部份連接頸椎的臉部肌肉變得鬆弛，繼而出現雙下巴。

專家建議2大方法改善雙下巴問題↓↓

改善行路姿勢

中瀨院長後來推介2大方法消除雙下巴，首先就是改善行路姿勢，不少人走路時其實「駝背」而不自知，造成頭及頸持續向前傾。其實行路時，眼部要稍微向上望，手部屈曲前後擺動，然後再挺胸，這樣除了可以改善「駝背」情況外，最重要是令頭及頸不再不自覺向前傾。

墊毛巾平躺

第2個方法是墊毛巾平躺，中瀨院長建議可在床上及背部之間放一條捲成圓筒狀的毛巾，每日躺大概10分鐘，這樣會令身體習慣挺胸的姿勢，對矯正頭及頸向前傾的問題有不錯的效果。

節目播出後引起不少女網民廣泛討論，表示方法似乎相當有用，「終於可以甩掉跟從10多年的雙下巴」、「原來用電話有這麼大影響」、「以後要多加注意姿勢呢」。