新冠肺炎︳英美專家指失味覺嗅覺或是中招症狀　常見於年輕確診者

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球迅速擴散，原因之一是病徵不明顯，更有不少無病徵個案。日前包括英美專家在內，都認為失去味覺及嗅覺，可能是無發燒及咳嗽等病徵人士的唯一症狀，而且常見於年輕確診者，就連早前確診的NBA爵士球星高拔（Rudy Gobert），都出現失去嗅覺情況。台灣23日新增的26個病例中，有兩個30多歲的病人都出現失去嗅覺、味覺等症狀。台灣名醫陳志金在fb分享相關資料，提到嗅覺或味覺異常也常見於過敏性鼻炎、鼻竇炎等，雖然如此民眾仍應提高警覺。

NBA爵士球星高拔在Twitter稱自己已經連續4天聞不到東西，認為失去嗅覺或味覺是新冠肺炎病徵之一。（「Rudy Gobert」Twitter截圖）

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台灣醫生陳志金在fb專頁分享，目前失去嗅覺或味覺「可能」是新冠肺炎的「唯一有的症狀，而沒有其他症狀」。《彭博》昨日報道， NBA爵士球星高拔（Rudy Gobert）確診時，出現失去嗅覺的情況。高拔甚至在Twitter上發問，指自己已經有4天沒聞到任何氣味，認為失去味覺和嗅覺或是病徵之一，「有沒有人遇到同樣情況？」報道指包括中國、韓國、意大利的確診者中，不少患者早期都有失去味覺、嗅覺等情況，更可能是最初病徵。

台灣名醫指嗅覺或味覺異常也常出現在過敏性鼻炎、鼻竇炎、其他病毒性感染，故大家目前只需保持警惕。（「Icu醫生陳志金」fb截圖）

南澳洲福林德斯大學耳鼻喉科教授 Simon Carney稱，Anosmia（嗅覺缺失症）患者會失去嗅覺，是感冒患者常見症狀，目前未被列入新冠肺炎的病徵之一，惟現時有不少無病徵確診者都曾出現喪失嗅覺及味覺的情況，這類病人可以在鼻腔中檢測高濃度病毒。他認為這些人是潛在帶毒者，目前篩查程序無法檢測這類人，這可以解釋為何病毒在許多國家快速擴散。

英國鼻科學會主席、倫敦國王學院教授Claire Hopkins表示，沒有任何新冠肺炎病徵但卻失去嗅覺的確診者正迅速增加，她一周內看診了4名40歲以下出現同樣情況的「無症狀患者」，認為這些隱性傳播者是迄今疫情快速傳播的主因，但這些人目前無需自我隔離。報道引述英國耳鼻喉科協會資料，德國針對100名病例的研究中，有超過三分二出現嗅覺缺失症，韓國的2000名輕度病例中，有三成的確診者出現味覺、嗅覺遲鈍或喪失的情況。

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Hopkins聯同英國耳鼻喉科協會主席Nirmal Kumar發表聯合聲明，他們呼籲失去嗅覺的成年人即使沒有症狀，也應自我隔離7天，「這可能會減慢病毒的擴散速度」。這些無明確病徵，例如發燒、咳嗽的病例，許多出現Hyposmia（嗅覺減弱）、Anosmia（嗅覺缺失症）、DYSGEUSIA （味覺障礙）症狀，敦促醫護人員接觸有失去嗅覺、味覺跡象的病人時應戴上防護裝備，也建議別做任何非必要的鼻竇內窺鏡檢查，因為病毒可能積存於鼻及喉嚨內，檢查期間可能會引起咳嗽及打噴嚏，增加醫護感染風險。

美國耳鼻喉科學會亦提到，已經愈來愈多個案證明，失去或減低嗅覺及味覺是新冠肺炎的重要病徵，部分無發燒、咳嗽等病徵的人都有失去味覺及嗅覺的情況。

陳志金提醒民眾如突然失去味覺及嗅覺要格外留神，但亦指目前公共醫學圖書館中，還未找到相關的醫學研究，而嗅覺或味覺異常也常出現在過敏性鼻炎、鼻竇炎或其他病毒性感染，故目前大家只能提高警覺，不能以此斷言是否中招。

（綜合）