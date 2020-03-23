新冠肺炎｜長洲驚現4人穿檢疫手帶周圍走？事主現身：唔需要恐慌

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，海外來港人士都要戴上監察手帶接受檢疫，今日（23日）網上流傳有4位戴着手帶的人在長洲碼頭活動的照片，懷疑他們正接受隔離檢疫但違反隔離令外出，引來「播毒」的恐慌。 不久之後事主現身，解釋手帶由長洲歷奇樂園「西園」發出，並不是檢疫手帶，網民才安心下來。西園亦都在其facebook專頁上澄清，指手帶的確由他們發出，照片中的4人於今日已經離營。

相中4人有三男一女，他們戴上口罩，手上有手帶。（網上圖片）

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這張懷疑有檢疫人士在長洲行走的相片在網上流傳，相中4人有三男一女，他們戴上口罩，手上有手帶，發帖的網民稱「啲人入長洲話隔離，其實四圍走，又去沙灘游水」，一度引起網民恐慌。

不過，之後相中事主親自現身留言回應，從他拍下手帶的相片，可見手帶上寫上「Saiyuen西園」，事主稱這是長洲西園露營場地的手帶，又指「我全家好健康，唔需要恐慌」。

西園也表示，網上流傳圖片的相中人所佩戴的藍色手帶，是由西園發出及作識別營友之用。（西園fb圖片）

西園在其facebook專頁上的帖文就表示，網上流傳圖片的相中人所佩戴的藍色手帶，是由西園發出及作識別營友之用，四位營友於昨日入營，並已於今日已離營，他們並非需要隔離的人士。西園指，明白藍色手帶可能與隔離人士手帶的形式類近，容易導致誤會所以即時停用。西園表示沒有接收隔離人士，亦不接受曾於14天內有外遊紀錄的人士入住，自2月起已經加強營地清潔，亦都為所有進場人士量度體溫，如有異常一概不得進入。

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